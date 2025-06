Säugling getötet - Mordanklage gegen Vater und Mutter

Nach dem gewaltsamen Tod eines Neugeborenen in Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach hat die Staatsanwaltschaft die Mutter und den Vater des Babys wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Das neugeborene Mädchen war am 4. Dezember 2024 tot in einer Wohnung im Neu-Isenburger Stadtteil Gravenbruch entdeckt worden, Angehörige verständigten die Polizei. Eine rechtsmedizinische Untersuchung erhärtete den Verdacht eines Tötungsdelikts. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.

Die damals 20 Jahre alte Mutter war kurz nach der Tat in Untersuchungshaft genommen worden, der 25-jährige Vater und Verlobte der Frau einige Tage später. Das Landgericht Darmstadt muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden und gegebenenfalls einen Prozesstermin festlegen.