Verdacht auf Brandstiftung: Brand an Zugangstür von besetztem Gebäude in Frankfurt

Brand an Zugangstür von besetztem Gebäude in Frankfurt

Flammen an der Tür: Warum das «Internationalistische Zentrum» von Gefahr für ein ganzes Wohnhaus spricht. Es geht auch um eine Palästinaflagge.
Von dpa
    Wegen mutmaßlicher Brandstiftung an der Zugangstür von Hausbesetzern ermittelt die Polizei in Frankfurt. (Symbolbild)
    Wegen mutmaßlicher Brandstiftung an der Zugangstür von Hausbesetzern ermittelt die Polizei in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Unbekannte haben eine Zugangstür eines teils besetzten Gebäudes in Frankfurt von außen in Brand gesetzt. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Das Feuer sei rasch wieder gelöscht worden, sodass nur leichter Sachschaden entstanden sei. Nun werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Besetzung selbst steht gegenwärtig nicht im Fokus der Polizei, sie wird derzeit geduldet.

    Die Besetzer des «Internationalistischen Zentrums» (IZ) in dem Gebäude kritisierten, die Täter hätten eine «Gefährdung des ganzen Wohnhauses und der darin wohnenden Menschen inklusive Familien» willentlich in Kauf genommen. «Die an der Tür gut sichtbar angebrachte Palästinaflagge fing auch Feuer», ergänzten die Besetzer. Sie sprachen von mindestens zwei männlichen Brandstiftern.

