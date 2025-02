Mann soll Seniorin schwer verletzt und Haus angezündet haben

Ein Mann soll eine Familienangehörige zunächst geschlagen und anschließend das Wohnhaus der Frau in Sulz am Neckar nahe Stuttgart angezündet haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde die 72-Jährige schwer verletzt. Während der 41-jährige mutmaßliche Täter am frühen Morgen das Haus in Brand gesetzt haben soll, sei die Frau den Angaben nach zu Nachbarn geflohen. Diese alarmierten die Polizei.

Schwer verletzt wurde die Seniorin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei nahm den 41-Jährigen nach intensiver Fahndung fest. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. In welchem Familienverhältnis die beiden zueinander standen, konnte die Polizei nicht mitteilen.