Verdächtiger im Fall Maddie kommt frei

Für Christian B. aus Bergtheim im Landkreis Würzburg bedeutet dieser Mittwoch die Freiheit nach sieben Jahren Gefängnis. Am 17. September hat er seine Strafe für die Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin in Portugal verbüßt. Unterdessen bleibt er der Hauptverdächtige im wohl bekanntesten Entführungsfall der Welt: dem Verschwinden der dreijährigen Madeleine McCann – Maddie – im Jahr 2007. Sowohl aus Sicht der deutschen als auch der britischen Ermittler könnte er damit etwas zu tun haben.

Als dieser Verdacht vor fünf Jahren keimte, kamen quasi über Nacht Dutzende britische Boulevard-Reporter nach Unterfranken, wo Maddies mutmaßlicher Mörder früher gelebt hatte. Sie gingen auf Spurensuche in Bergtheim oder wollten Zugang zum Archiv der örtlichen Zeitungsredaktion.

15 Vorstrafen hat der 48-Jährige, seinen Lebenslauf haben Zeitungen und Sender bis in hinterste Winkel ausgeleuchtet. Christian B. klaute, handelte mit Drogen, vergriff sich seit Jugendtagen an Schwächeren, an Kindern und älteren Frauen. Beschlagnahmten Schriftstücken zufolge soll er vom Quälen und Foltern von Kindern geträumt haben. Im Alter von 17 Jahren stand er dann in Würzburg vor dem Amtsrichter, weil er sich auf einem Spielplatz vor Kindern entblößt hatte.

Ein heute 51-Jähriger, der bis 1995 mit Christian B. in einer Wohngemeinschaft der Diakonie für Jugendliche in Würzburg gelebt hatte, berichtet: „Ich hatte Angst vor ihm.“ Sein Mitbewohner habe im Heim gestohlen und mit Flaschen geworfen. Mit Wutanfällen soll der Jugendliche Erzieherinnen so verängstigt haben, dass sie sich vor ihm versteckten.

Eine Anklage im Fall Maddie gegen Christian B . ist unterdessen nicht absehbar. Dass er das Mädchen 2007 in Portugal aus einem Hotelzimmer entführt hat, während ihre Eltern beim Abendessen waren, soll der 48-Jährige zwar Freunden gegenüber gestanden haben. Auch sein Handy war den Ermittlungen zufolge zur Tatzeit in der Nähe eingeloggt. Doch das alles war bisher zu wenig für einen Haftbefehl – der entscheidende Beweis fehlt.

„Bei den jahrelangen Ermittlungen haben wir nichts gefunden, was Christian B. entlastet“, sagt Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters in Braunschweig, wo der 48-Jährige zuletzt in Deutschland seinen Wohnsitz hatte. „Wir haben bewusst nicht immer jede Einzelheit öffentlich ausgebreitet. Aber wären die Indizien so gut, dass sie reichen würden, hätten wir den Haftbefehl im Fall Maddie doch längst beantragt.“

Der Braunschweiger Oberstaatsanwalt hält Christian B. weiter für gefährlich. Ein psychiatrischer Sachverständiger habe erst 2024 in einem Prozess prognostiziert, dass der 48-Jährige nach seiner Entlassung weitere Sexualstraftaten begehen werde. Denn Christian B. habe während seiner langen Haftzeit keine Therapie gemacht. Im vergangenen Jahr war B. für fünf andere Sexualstraftaten – drei Vergewaltigungen und zwei Fälle von Kindesmissbrauch – angeklagt. Mangels Beweisen wurde er aber freigesprochen.

Der frühere Würzburger Heim-Kumpel von B. äußert sich besorgt, dass der 48-Jährige ab diesem Mittwoch auf freiem Fuß ist. „Ich habe Angst, dass er nach Würzburg zurückkommt“, sagt er. Zwar habe sich der verurteilte Straftäter hier seit Jahrzehnten nicht mehr blicken lassen, aber: „Er ist eine tickende Zeitbombe.“

Nicht ohne Grund hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragt, dass Christian B. nach seiner Entlassung eine elektronische Fußfessel tragen muss, die seinen Aufenthaltsort zeigt – und dass er sich bei Gericht melden muss, wenn er das Land verlassen will. Das zuständige Landgericht Hildesheim hat nun nicht mehr genug Zeit, über den Antrag rechtskräftig zu entscheiden. Christian B. kann ab diesem Mittwoch gehen, wohin er will.

Die britische Polizei ermittelt in Bezug auf Maddie weiterhin in einem Vermisstenfall. Eine Befragung von Christian B. sei aus rechtlichen Gründen nur über ein Rechtshilfeersuchen möglich, hieß es in einer Mitteilung der Metropolitan Police. Dieses sei gestellt worden, der verdächtige Deutsche habe die Aussage jedoch verweigert. „Auch ohne ein Verhör werden wir trotzdem weiterhin allen erfolgversprechenden Ermittlungsansätzen nachgehen“, so die Mitteilung weiter. Mit Blick auf den inzwischen seit mehr als fünf Jahren im Raum stehenden Verdacht im Fall Maddie sprach B.s Verteidiger Friedrich Fülscher von einer „massiven Vorverurteilungskampagne“. (mit dpa)