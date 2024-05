Verdauungsspaziergang: Ist er sinnvoll zum Abnehmen?

Spazieren gehen nach dem Essen hat einen guten Ruf: Er soll die Verdauung anregen. Ist ein Verdauungsspaziergang wirklich sinnvoll, wenn man abnehmen möchte?

Wer abnehmen möchte, kann sich vielerlei Hilfsmittel und Tipps bedienen: von angeblichen Abnehm-Lebensmitteln wie Schwarzkümmelöl, Haferflocken oder spezielle Fruchtgummis zum Abspecken bis zur vollständigen Ernährungsumstellung und ausgefallenen Diäten - etwa die ketogene Ernährung, Low-Carb-Ansätze die Suppen-Diät oder der Bananen-Trick. Eine angeblich sehr wirkungsvolle und zugleich kostenfreie und unkomplizierte Methode soll der Verdauungsspaziergang sein: Nach dem Essen vor die Tür und eine Runde spazieren. Aber ist das sinnvoll, wenn man abnehmen möchte? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Verdauungsspaziergang: Diese Wirkung hat Spazierengehen

Das Informationsportal des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) hält es für gesundheitsfördernd, mittags in Ruhe, bewusst und genussvoll zu essen und anschließend einen kleinen Verdauungsspaziergang zu machen. Gründe dafür gibt es viele. So bringt der Spaziergang den Kreislauf in Schwung und hilft dabei, das Völlegefühl und die aufgenommenen Kalorien schneller wieder loszuwerden.

So fördert einer Studie zufolge, die im Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases veröffentlicht wurde, bereits ein 15-minütiger Spaziergang nach dem Essen die Verdauung. Die verdaute Nahrung wird dann schneller durch den Verdauungstrakt transportiert. Ein Nebeneffekt: Das verhindert ein unangenehmes Sättigungsgefühl nach dem Essen. Dieselbe Studie konnte übrigens zeigen, dass der traditionelle Verdauungsschnaps keine positive Wirkung zeigte.

Die Bewegung nach dem Essen hat laut BMG auch andere Vorteile: Sie regt Muskulatur, Herz und Immunsystem an, baut Stress und Anspannung ab und führen zu einer besseren Gesundheit - all diese Faktoren können beim erfolgreichen Abnehmen hilfreich sein. Zudem kann regelmäßige Bewegung die Lebenserwartung erhöhen, wie das Gesundheitsministerium zusammenfasst. Ein regelmäßiger Spaziergang steigert die Fitness.

Eine Metastudie aus Großbritannien von 2015 verglichen Wissenschaftler 42 Studien mit insgesamt mehr als 1800 Versuchspersonen, die regelmäßig über mindestens drei Wochen spazieren gingen. In Folge besserten sich die Blutdruckwerte, der Ruhepuls, die Blutfett- und Cholesterinwerte der Versuchspersonen deutlich. Und: Der Body-Mass-Index (BMI) der Probanden war zurückgegangen, die Spaziergänger waren im Durchschnitt also schlanker geworden.

Verdauungsspaziergang zum Abnehmen: Auch der Blutzuckerspiegel profitiert

Ein besonders nützlicher Vorteil vom Verdauungsspaziergang hat mit dem Blutzuckerspiegel zu tun: Dieser erhöht sich nach dem Essen auf natürliche Weise, sinkt aber schneller wieder ab, wenn man einen Verdauungsspaziergang unternimmt.

Besonders vorteilhaft ist das wohl für Diabetes-Patienten: Für eine Studie, die in der Fachzeitschrift Diabetologia veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher von der neuseeländischen Universität of Otago, wie sich ein zehnminütiger Spaziergang nach jeder Hauptmahlzeit auf den Blutzuckerspiegel von Typ-2-Diabetikern auswirkt. Es zeigte sich, dass der Blutzuckerspiegel schneller sank, wenn die Teilnehmer nach jedem Essen spazierten. Die Empfehlung der Wissenschaftler lautete: "Die Vorteile der körperlichen Betätigung nach den Mahlzeiten legen nahe, dass die derzeitigen Leitlinien dahin gehend geändert werden sollten, dass eine Betätigung nach den Mahlzeiten vorgeschrieben wird, insbesondere wenn die Mahlzeiten große Mengen an Kohlenhydraten enthalten."

In einer Studie der George Washington University School of Public Health gingen Versuchsteilnehmer nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit eine Viertelstunde lang in moderatem Tempo auf einem Laufband spazieren. Dabei konnten Wissenschaftler messen, dass die Blutzuckerspitzen wesentlich niedriger als sonst ausfielen. Der Verdauungsspaziergang zeigte sich dabei sogar als deutlich wirkungsvoller als ein 45-minütiger Spaziergang am Vor- oder Nachmittag, der nicht direkt nach dem Essen gemacht wird.

Reicht der Verdauungsspaziergang zum Abnehmen?

Um Abzunehmen, muss ein Kaloriendefizit vorliegen. Das heißt, man muss über den Tag hinweg also mehr Kalorien verbrauchen, als man in der Zeit zu sich nimmt. Bewegung und Sport sind also unerlässlich für die Gewichtsabnahme. Dabei kann die Bewegung vielfältig sein. Etwa mithilfe eines Hula-Hoop-Reifens oder eben einfach mit einem Spaziergang nach dem Essen. Denn auch beim Spazieren verbrennt man einige Kalorien.

Wichtig ist jedoch: Allein von einem Verdauungsspaziergang wird vermutlich niemand merklich abnehmen. Denn allein davon purzeln noch keine Kilos. Doch er kann dabei helfen, den Körper und die Psyche für das eigene Abnehmprogramm fit zu halten.

Übrigens: Bisher galt die Methode des Intervallfastens als gesund, nun warnt eine neue Studie vor einem höheren Risiko für einen Herztod - doch viele Experten kritisieren die Studie.