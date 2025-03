Verdi ruft zu Streik an elf deutschen Flughäfen auf – auch Bayern betroffen

Wer am Montag von oder zu einem deutschen Flughafen fliegen will, muss wohl Geduld mitbringen. Zunächst war lediglich die Rede von einem Warnstreik am kommenden Montag, 10. März, am Flughafen Frankfurt. Inzwischen ist jedoch klar: Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks am Montag auf elf größeren deutschen Flughäfen aus.

Streik an elf deutschen Flughäfen am Montag, 10. März

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste an folgenden Flughäfen sind am Montag zum Streik aufgerufen:

Flughafen München

Flughafen Frankfurt

Flughafen Stuttgart

Flughafen Düsseldorf

Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Dortmund

Flughafen Hannover

Flughafen Bremen

Flughafen Hamburg

Flughafen Berlin-Brandenburg

Flughafen Leipzig-Halle.

