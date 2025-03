Verdi-Streik an Flughäfen: Schon am Sonntag gibt es Flugausfälle

Wer am Montag von oder zu einem deutschen Flughafen fliegen will, muss sich auf erhebliche Beeinträchtigungen und Ausfälle einstellen. Zunächst war lediglich die Rede von einem Warnstreik am Montag, 10. März, am Flughafen Frankfurt. Dann wurde jedoch klar: Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks am Montag ganztägig auf insgesamt elf größere deutsche Flughäfen aus. Der 24-Stunden-Streik soll in der Nacht am Montag um 0 Uhr beginnen und bis 23.59 Uhr fortgesetzt werden. Und nicht nur das: Am Hamburger Flughafen begann der Streik überraschend bereits am Sonntag, 9. März.

Verdi hatte kurzfristig dazu aufgerufen, schon einen Tag früher als zunächst kommuniziert die Arbeit niederzulegen. Für Reisende hat das gravierende Folgen: Geplant waren in Hamburg für den Sonntag 144 Ankünfte und 139 Abflüge. Davon konnten den Angaben zufolge am Sonntagmorgen nur knapp zehn Flüge stattfinden. Die restlichen Abflüge und Ankünfte für den Tag seien gestrichen. Das dürfte auch viele Familen treffen, denn in Hamburg sind von diesem Wochenende an bis zum 23 März Schulferien.

„Der Streik war notwendig, damit die Streikwirkung auch wirklich gespürt wird“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Bei Arbeitsniederlegungen mit Ankündigungen ergreife der Flughafen Maßnahmen und setze etwa Streikbrecher ein. Man wisse um die Auswirkungen für Flugreisende, aber die Arbeitgeber müssten nun ein Angebot vorlegen.

Streik an elf deutschen Flughäfen am Montag, 10. März

Am Montag soll dann der noch größere, aber angekündigte Streik folgen. Einer ersten Schätzung des Flughafenverbands ADV zur Folge, sollen mehr als 3.400 Flüge ausfallen. Rund 510.000 Passagiere wären betroffen. In der laufenden Streiksaison hätten bereits jetzt 800.000 Flugreisende nicht wie geplant fliegen können.

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste sind an folgenden Flughäfen am Montag zum Streik aufgerufen:

Flughafen München

Flughafen Frankfurt

Flughafen Stuttgart

Flughafen Düsseldorf

Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Dortmund

Flughafen Hannover

Flughafen Bremen

Flughafen Hamburg

Flughafen Berlin-Brandenburg

Flughafen Leipzig-Halle

Am Samstag wurde bekannt, dass am Montag noch zwei weitere Flughäfen bestreikt werden, allerdings in einem anderen Tarfikonflikt. Die Gewerkschaft Verdi ruft auch am Airport Karlsruhe/Baden-Baden sowie am Flughafen Weeze in Nordrhein-Westfalen Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Dieser Aufruf richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie in Service-Bereichen tätig sind, wie Verdi mitteilt.

Streik beim öffentlichen Dienst: Nächste Verhandlungsrunde steht bevor

Hintergrund für den Streik ist, dass Mitte März die nächste Verhandlungsrufe im Tarifstreit mit Bund und Kommunen bevorsteht. Betroffen sind dabei auch Beschäftigte an Flughäfen. Zeitgleich verhandelt Verdi auch für rund 23.000 Bodenverkehrsdienstleisterinnen und Dienstleister, die ebenfalls zum Streik aufgerufen sind.

„Wir sehen uns zu diesem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts bisher kein Angebot vorgelegt und keine Bereitschaft gezeigt haben, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen“, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Man habe die Aktionen frühzeitig angekündigt, um den Passagieren Planungssicherheit zu ermöglichen.

Streik an Flughäfen: Flughafenverband fordert politische Konsequenzen

Vertreter aus der Luftverkehrsbranche sehen das anders. In einer Pressemitteilung des ADV heißt es, die betrof­fe­nen Pas­sa­giere hätten nach der Streik-Ankündigung am Freitag kaum eine Chance, sich Rei­se­al­ter­na­ti­ven zu suchen oder Ter­mine zu ver­schie­ben. Durch die Streiks an elf Standorten „wird ein gan­zes Land vom Luft­ver­kehr abge­schnit­ten“, wird ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel in der Erklärung zitiert. Verdi nutze die Streik­macht „zu Las­ten der Rei­sen­den und ver­ur­sacht gleich­zei­tig erheb­li­che Umsatz­ein­bu­ßen für den Luft­ver­kehr“, so Bei­sel, der an die Gewerkschaft appelliert, „eine einvernehmliche Lösung am Verhandlungstisch zu suchen“.

Der ADV-Chef forderte zugleich von der Politik Konsequenzen: „Flug­hä­fen gehö­ren zur kri­ti­schen Infra­struk­tur und müs­sen end­lich vor Strei­ke­s­ka­la­tio­nen geschützt wer­den.“ Durch derartige Streiks entstünden immense wirt­schaft­li­chen Schä­den, die nicht nur die Luft­ver­kehrs­bran­che träfen, son­dern auch die gesamte Wirt­schaft.

Flughäfen Köln, Düsseldorf, Hamburg und München zum zweiten Mal im Streik

Die Flughäfen in Köln, Düsseldorf, Hamburg und München wurden während der laufenden Tarifrunde bereits bestreikt, wo es jeweils zu zahlreichen Flugausfällen gekommen war. Am Frankfurter Flughafen haben die öffentlich Bediensteten zuletzt im März 2023 einen Warnstreik abgehalten.

Icon Vergrößern Die Gewerkschaft Verdi am kommenden Montag an elf deutschen Flughäfen streiken. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Die Gewerkschaft Verdi am kommenden Montag an elf deutschen Flughäfen streiken. Foto: Sven Hoppe, dpa

Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit Öffentlicher Dienst

Verdi fordert eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, und höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Außerdem fordert die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage.

Die Arbeitgeber haben diese Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Die Tarifverhandlungen werden am 14. bis 16. März 2025 in Potsdam fortgesetzt.

Lufthansa und ADV zeigen sich sauer

Die Lufthansa wie auch der Flughafenverband ADV haben bereits die früheren Streiks an den Knotenpunkten der Verkehrsinfrastruktur kritisiert. Bereits zu den ersten Warnstreiks in Hamburg und München hatte ADV-Chef Beisel erklärt: „Zweitägige Streiks, die deutsche Metropolregionen vom internationalen Luftverkehr abschneiden, haben längst nichts mehr mit Warnstreiks zu tun.“

Am Donnerstag und Freitag wurde und wird in den Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes bereits weiter Druck ausgeübt, indem bundesweit gestreikt wird in Kliniken, Pflegeheimen und Kitas. Auch Augsburgs Kitas sind davon betroffen. (mit dpa)