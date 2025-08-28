Icon Menü
Verfahren in Fulda: Fortsetzung im Prozess um getötetes Baby in Kühltruhe

Verfahren in Fulda

Fortsetzung im Prozess um getötetes Baby in Kühltruhe

Ein Frau soll ihren Säugling getötet und in einer Tiefkühltruhe gelagert haben. Sie steht vor Gericht. Ihr Verteidiger hat angekündigt, dass sich die Frau nun zu den Vorwürfen äußern will.
    Am Landgericht Fulda steht eine Mutter vor Gericht, die ihr Baby getötet und die Leiche in einer Kühltruhe versteckt haben soll. (Foto-Produktion)
    Am Landgericht Fulda steht eine Mutter vor Gericht, die ihr Baby getötet und die Leiche in einer Kühltruhe versteckt haben soll. (Foto-Produktion) Foto: Michael Bauer/dpa

    Vor dem Landgericht Fulda wird am Donnerstag (9.00 Uhr) der Totschlagsprozess gegen eine Mutter fortgesetzt, die ihren Säugling umgebracht haben soll. Die Leiche des Kindes wurde in einer Tiefkühltruhe in Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) entdeckt. Das mögliche Motiv der Frau ist bislang unklar. Der Fall hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt.

    Die angeklagte Polin nahm zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche nicht zu den Vorwürfen Stellung. Ihr Verteidiger hatte aber angekündigt, seine Mandantin werde sich am zweiten Verhandlungstag äußern.

