Fortsetzung im Prozess um getötetes Baby in Kühltruhe

Vor dem Landgericht Fulda wird am Donnerstag (9.00 Uhr) der Totschlagsprozess gegen eine Mutter fortgesetzt, die ihren Säugling umgebracht haben soll. Die Leiche des Kindes wurde in einer Tiefkühltruhe in Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) entdeckt. Das mögliche Motiv der Frau ist bislang unklar. Der Fall hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt.

Die angeklagte Polin nahm zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche nicht zu den Vorwürfen Stellung. Ihr Verteidiger hatte aber angekündigt, seine Mandantin werde sich am zweiten Verhandlungstag äußern.