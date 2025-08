Geisterfahrer mit 1,68 Promille auf A3 unterwegs

Ein 54-jähriger Mann ist in der Nacht auf der Autobahn 3 bei Seligenstadt (Landkreis Offenbach) betrunken und in falscher Fahrtrichtung gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 0.45 Uhr mit einem Sprinter in Richtung Würzburg, allerdings auf der Fahrbahn Richtung Frankfurt.

Laut Zeugenaussagen drehte der Mann noch, bevor die Polizei eintraf. Nachdem die Polizei die A3 auf Höhe des Autobahndreiecks Seligenstadt gesperrt hatte, wendete er erneut und war wieder in falscher Richtung unterwegs, wie es hieß. Eine Polizeistrafe habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen. Der Geisterfahrer habe zunächst alle Anhaltezeichen der Polizei ignoriert. Er sei durch ein kontrolliertes Ausbremsen gestoppt worden. Verletzt wurde niemand.

Eine Kontrolle ergab laut Polizei einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille. Der 54-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit.