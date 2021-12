Gasheizstrahler im Vorzelt: Ein Toter und drei Verletzte

Die vier Personen haben über längere Zeit Kohlenmonoxid eingeatmet. Ein 74-Jähriger ist verstorben.

Das Aufwärmen mit einem Gasheizstrahler im Vorzelt eines Campingwagens hat einen 74 Jahre alten Mann in Niederbayern das Leben gekostet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unglück am Samstag schwer verletzt. Die vier hatten sich mit dem Heizstrahler in dem luftdichten Vorzelt auf einem Campingplatz bei Viechtach (Landkreis Regen) aufgehalten, wie die Polizei mitteilte: "Durch die Verwendung des Gasheizstrahlers, der ausgeatmeten Luft der Personen und dem fast luftdichtem Abschluss entstand Kohlenmonoxid, welches von den Personen eingeatmet wurde." Der 74-Jährige habe mit Übelkeit das Vorzelt verlassen, sei ohnmächtig geworden und trotz Reanimationsversuchen gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt. (dpa)