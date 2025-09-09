Neuer Bildungsmonitor - Hessen rückt einen Platz vor

Hessen belegt bei der jährlichen Vergleichsstudie der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zum Bildungssystem in Deutschland den 6. Platz der 16 Bundesländer. Damit hat sich das Bundesland im Vorjahresvergleich um einen Platz verbessert.

Dem Bildungsmonitor zufolge steht Sachsen wie schon seit Jahren erneut auf Platz eins. Dahinter liegt Bayern vor Hamburg und Baden-Württemberg. Am Ende der Skala steht wie im vergangenen Jahr Bremen. Vorletzter ist erneut Brandenburg, davor steht Nordrhein-Westfalen.

Bewertung aus bildungsökonomischer Sicht

Die vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) durchgeführte Vergleichsstudie untersucht anhand von 98 Indikatoren die Bildungssysteme der Bundesländer. Die Bewertung erfolgt nach Angaben der Autoren ausdrücklich aus bildungsökonomischer Sicht.

In der Studie werden etwa die Bildungsausgaben pro Schüler ins Verhältnis zu den Gesamtausgaben öffentlicher Haushalte pro Einwohner gesetzt. Verglichen werden zudem die Investitionen in Schulen und Hochschulen, der Betreuungsschlüssel in Bildungseinrichtungen, Klassengrößen, die Schulabbrecherquote oder die Beteiligung an Ganztagsangeboten.

Wo zeigt Hessen seine Stärken und Schwächen?

Hessen schneide in einzelnen Handlungsfeldern unterschiedlich ab, heißt es in der Studie. Stärken weise das Bundesland bei den Handlungsfeldern Integration und Förderinfrastruktur auf. Verbesserungsbedarf bestehe dagegen besonders etwa bei Digitalisierung, Internationalisierung und Ausgabenpriorisierung.

Besser als der Bundesdurchschnitt schnitt Hessen der Studie zufolge zum Beispiel beim Anteil ausländischer Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss ab. Mit 11,6 Prozent wies das Bundesland demnach den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf. Besser als im Durchschnitt fiel in Hessen auch der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aus.

Verbesserungswürdig sei dagegen vor allem das verpflichtende Informatikangebot in den Schulen, hieß es. Auch die Forschungsleistung im Bereich Digitalisierung falle in Hessen unterdurchschnittlich aus. Relativ wenige Grundschülerinnen und Grundschüler wurden 2023 der Studie zufolge in Fremdsprachen unterrichtet. Mit 48,1 Prozent lag Hessen hier unter dem Bundesdurchschnitt von 52,7 Prozent.