Deutsche in Italien vermisst: Jetzt wurde eine Leiche gefunden

In Süditalien wurde eine Leiche gefunden, nachdem in der Nähe der Küstengemeinde Ogliastro Marina tagelang nach einer 53-jährigen Deutschen gesucht wurde. Es wird vermutet, dass es sich bei der Toten um die Vermisste handelt – nach Angaben des Bürgermeisters Marco Rizzo muss die Leiche allerdings noch identifiziert werden. Die Deutsche lebte zusammen mit ihrem Ehemann in der Nähe des 800-Einwohner-Dorfes, das etwa 130 Kilometer südlich von Neapel liegt. Vermisst gemeldet hatte die 53-Jährige am vergangenen Dienstag ihr Ehemann.

Nach einem Bericht der Tageszeitung Corriere del Mezzogiorno deutet einiges auf ein Gewaltverbrechen hin. Demnach war die Leiche im Unterholz versteckt und wies zahlreiche Brandverletzungen auf. (mit dpa)