16 Kilometer Stau wegen Baustellen-Problemen auf A7

Eine Vollsperrung der Autobahn 7 in Richtung Würzburg hat den Verkehr stark beeinträchtigt. In der Spitze habe es 16 Kilometer Stau gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn sei am Nachmittag rund eineinhalb Stunden lang gesperrt gewesen.

Im Bereich einer schon bestehenden Baustelle habe es Probleme mit der Fahrbahnmarkierung gegeben, sagte der Sprecher, deshalb sei die Vollsperrung eingerichtet worden. Seit 16.00 Uhr ist der Verkehr wieder auf einer Spur freigegeben, der Stau löse sich seither auf.