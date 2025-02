A81 nach Unfall in Engelbergtunnel voll gesperrt

Die Autobahn 81 ist wegen eines Unfalles im Engelbergtunnel in beide Richtungen gesperrt. Dies werde auch den Berufsverkehr betreffen, meinte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

In Fahrtrichtung Stuttgart müsse man nach Polizeiangaben mit rund zehn Kilometern Stau rechnen. Auf dieser Strecke sei an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach eine Ausleitung eingerichtet worden. Die Strecke Richtung Würzburg soll bereits am Morgen wieder freigegeben werden.

Am frühen Morgen habe ein Sattelzug «sicherheitsrelevante Einrichtungen beschädigt». Wie lange die Sperrung der Weströhre genau gehen soll, war zunächst nicht bekannt. Man gehe von Reparaturarbeiten bis in den Nachmittag hinein aus. Weitere Informationen waren am Morgen zunächst nicht bekannt.