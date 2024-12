Acht Verletzte bei Auffahrunfall mit fünf Autos auf A3

Acht Menschen haben bei einem Auffahrunfall mit fünf Autos auf der Autobahn 3 leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, hatten am Freitag zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Offenbach erst zwei Autofahrer verkehrsbedingt gebremst, was eine Autofahrerin aber offenbar zu spät bemerkte. Erst prallten die drei Autos gegeneinander, dann stießen von hinten zwei weitere Wagen dagegen. Die fünf Fahrerinnen und Fahrer sowie drei andere Insassen kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 75.000 Euro.

Nur etwa eine halbe Stunde zuvor hatte es auf der gleichen Strecke in der Gegenrichtung schon einen Auffahrunfall gegeben: Ein 10-jähriges Kind und eine Autofahrerin kamen leicht verletzt in eine Klinik, nachdem ihnen von hinten ein Auto aufgefahren war. Die 38-Jährige hatte gebremst, was dem anderen Autofahrer aber offenbar zu spät auffiel.