Alkohol bei E-Scooter-Unfällen oft im Spiel

Alkohol hat 2024 in Hessen eine große Rolle bei Unfällen mit E-Scootern gespielt. 83 Fahrerinnen und Fahrer dieser Vehikel waren alkoholisiert an Unfällen mit «Personenschäden» beteiligt, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Diese Kategorie beziehe sich auf Verletzte und Verkehrstote. Eine Detailstatistik mit unterscheidenden Zahlen hierfür liege nicht vor.

Insgesamt - also auch ohne Alkohol - waren 2024 in Hessen 780 E-Scooter-Fahrer in Verkehrsunfälle mit «Personenschäden» verwickelt. Mit 577 Alkoholisierten waren Autofahrerinnen und ‑fahrer am häufigsten von allen Verkehrsteilnehmern an Unfällen mit Verletzten oder Toten beteiligt.

Fast 20.000 Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr in Hessen

Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr 25.100 Menschen bei 19.250 Verkehrsunfällen auf Hessens Straßen. 198 von ihnen starben laut den Statistikern - zehn mehr als im Vorjahr. 2024 hatten 34 Prozent aller Verkehrstoten aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers ihr Leben verloren.

Das Statistische Landesamt hatte bereits vor mehreren Monaten vorläufige Unfallzahlen für 2024 vorgelegt. Nun teilte es die endgültigen Ergebnisse der Meldungen der Polizei mit.

Zwillinge auf E-Scooter getötet

In Frankfurt waren kürzlich 23-jährige Zwillingsbrüder ums Leben gekommen, die nachts zu zweit mit einem E-Scooter auf einem Fahrradweg unterwegs gewesen waren. Ein Auto hatte sie angefahren. Ein erster Alkoholtest beim angeblichen Autofahrer, der sich kurz nach dem Unfall stellte, fiel negativ aus.