Auto prallt gegen Mast und geht in Flammen auf - Frau tot

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 ist ein Auto in Flammen aufgegangen und eine 23-Jährige ums Leben gekommen. Der Wagen sei bei Singen (Kreis Konstanz) von der Fahrbahn abgekommen, gegen den Mast einer Schilderbrücke geprallt und schließlich in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die Stahlkonstruktion am Samstag auf die Fahrbahn.

Für die Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Die 23-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 24 Jahre alte Fahrer habe sich schwer verletzt aus dem Wagen befreien können, hieß es. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei den Rettungsmaßnahmen sollen zwei Ersthelfer und ein Polizist leichte Verletzungen erlitten haben.

Ein Bergungsunternehmen habe zusammen mit der Autobahnmeisterei die Schilderbrücke von der Fahrbahn beseitigt. Nach mehr als sieben Stunden wurde die B33 wieder freigegeben. Warum das Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar.