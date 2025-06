Autobahn 8 bei Pforzheim wegen Pannen gesperrt

Die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart ist bei Pforzheim wegen zwei Pannen-Lastwagen komplett gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, werden im Bereich der dortigen Baustelle ein liegengebliebener Schwertransporter und ein Tanklaster abgeschleppt. Danach müsse die Fahrbahn noch gereinigt werden, das könne Stunden dauern. Wann die Autobahn wieder geöffnet wird, blieb zunächst offen.

Es kam den Angaben zufolge zu erheblichen Beeinträchtigungen mit kilometerlangen Staus. Der Sprecher riet Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Polizei leite den Verkehr in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord ab, sagte der Sprecher. Die Autos könnten dann an der Auffahrt Pforzheim-Süd wieder auf die Autobahn. Zuvor berichtete der Südwestrundfunk (SWR).