Autobahn nach Lastwagen-Unfall stundenlang gesperrt

Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Viernheim in Südhessen war der Abschnitt über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Parallelspuren der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen an der Unfallstelle vorbeigeführt, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst sei ein Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Durch den Aufprall öffnete sich dessen Heckklappe und eine große Anzahl Konservendosen aus der Ladung verteilten sich über beide Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen, wie es hieß.

Als der 52-jährige Fahrer des aufgefahrenen Sattelzuges den Konserven ausweichen wollte, durchbrach er die Mittelschutzplanke. Hierbei wurde laut Polizei Erde aus dem Mittelstreifen auf beide Fahrspuren der Gegenrichtung geworfen. Die Bergungsarbeiten dauern der Polizei zufolge voraussichtlich noch bis zum späten Abend an. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 250.000 Euro.