Autobahnkreuz Frankfurt wird an drei Wochenenden saniert

Die Verbindungsrampen am Autobahnkreuz Frankfurt, dass die Autobahnen 3 und 5 miteinander verbindet, werden an drei Wochenenden im Juli und August saniert. Dazu müssten die Verbindungsrampen an diesen Tagen gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Hauptfahrbahnen der Autobahnen seien von den Maßnahmen nicht betroffen.

Die erste Sperrung sei demnach in der Zeit von Freitag, 25. Juli, 21 Uhr bis Montag, 28. Juli 2025, 5 Uhr zu erwarten. In diesem Zeitraum solle die Rampe von der A3 in Fahrtrichtung Würzburg zur A5 in Fahrtrichtung Basel sowie die Rampe von der A5 in Fahrtrichtung Kassel zur A3 in Fahrtrichtung Würzburg saniert werden. Der Verkehr solle in dieser Zeit weiträumig umgeleitet werden. Auf den Baustellen soll demnach sowohl tagsüber als auch nachts gearbeitet werden.

Über die beiden anderen Termine werde gesondert informiert.