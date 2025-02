Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum

Bei einem Unfall in Fuldatal (Landkreis Kassel) ist ein 27 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Sein Auto kollidierte aus zunächst unbekannten Gründen mit einem Baum und geriet in Brand, so die Polizei in der Nacht. Der Mann konnte sich demnach nicht mehr aus seinem Wagen befreien. Die betroffene Kreisstraße war in der Nacht für über vier Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache, die Beteiligung eines Dritten kann man nach Aussage eines Polizeisprechers «nicht hundertprozentig ausschließen».

Kollision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis