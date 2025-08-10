Autorennen: Zwei Männer rasen mit 170 km/h durch 80er-Zone

Mit rund 170 Kilometer pro Stunde in der Spitze sind zwei Autos durch eine 80er-Zone auf der A643 von Hessen nach Rheinland-Pfalz gerast und sollen sich ein Rennen geliefert haben. Einer Zivilstreife seien die beiden Autos zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach aufgefallen, teilte die Polizei mit. Sie habe die Verfolgung aufgenommen.

Bei ihrem Rennen am späten Samstagabend sollen die beiden etliche andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt haben. Auf einem Parkplatz in Mainz hielten die beiden jungen Männer den Angaben zufolge an und wurden kontrolliert. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine, die Autos sowie die Handys der beiden.