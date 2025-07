Betrunkener Pedelec-Fahrer gleich zweimal gestoppt

Erst gestoppt, dann belehrt und trotzdem fährt er weiter: Ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer ist innerhalb von nur eineinhalb Stunden gleich zweimal von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Der 44-Jährige fuhr am Donnerstagabend gegen 22 Uhr zunächst in Schlangenlinien durch Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg), wie die Polizei mitteilte. Eine Streife hielt ihn an, stellte 2,2 Promille im Blut fest, veranlasste eine Blutentnahme und untersagte die Weiterfahrt. Doch kaum war der aus dem Krankenhaus zurück, stieg er offenbar wieder auf sein Pedelec.

Denn nur etwa 90 Minuten später traf ihn eine zweite Streife erneut im Stadtgebiet, nach wie vor betrunken, wieder mit Ausfallerscheinungen und mit einem Korb voller Bierdosen. Es folgte die nächste Blutentnahme. Danach wurde der Mann erneut belehrt und zu Fuß nach Hause geschickt.