Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Brennender Lkw löst Sperrung einer Richtung auf A7 aus

Verkehr

Brennender Lkw löst Sperrung einer Richtung auf A7 aus

Ein Lkw fängt Feuer, der Fahrer kann sich retten. Doch für den Verkehr bedeutet das Staus und Umleitungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Südrichtung der Autobahn war länger gesperrt.
    Die Südrichtung der Autobahn war länger gesperrt. Foto: Friso Gentsch/dpa

    Ein technischer Defekt im Motorraum hat einen Lkw-Brand auf der Autobahn 7 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und dem Hattenbacher Dreieck ausgelöst. Die Südfahrbahn sei für drei Stunden komplett gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Sattelzugmaschine und der vordere Teil des Sattelanhängers brannten demnach komplett.

    Der Fahrer konnte sich laut Polizei retten und wurde nicht verletzt. Es sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Auf umliegenden Autobahnen und Umleitungsstrecken sei es wegen der Sperrung zu «erheblichen Behinderungen» gekommen. Weil durch den Brand auch der Straßenbelag beschädigt worden sei, bleiben die ersten beiden Fahrstreifen laut Polizei bis Donnerstag gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden