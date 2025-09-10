Brennender Lkw löst Sperrung einer Richtung auf A7 aus

Ein technischer Defekt im Motorraum hat einen Lkw-Brand auf der Autobahn 7 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und dem Hattenbacher Dreieck ausgelöst. Die Südfahrbahn sei für drei Stunden komplett gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Sattelzugmaschine und der vordere Teil des Sattelanhängers brannten demnach komplett.

Der Fahrer konnte sich laut Polizei retten und wurde nicht verletzt. Es sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Auf umliegenden Autobahnen und Umleitungsstrecken sei es wegen der Sperrung zu «erheblichen Behinderungen» gekommen. Weil durch den Brand auch der Straßenbelag beschädigt worden sei, bleiben die ersten beiden Fahrstreifen laut Polizei bis Donnerstag gesperrt.