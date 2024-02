Bundesweit bekannter Fahrrad-Aktivist "Natenom" stirbt bei Fahrradunfall

Plus Jahrelang kämpfte Andreas Mandalka für mehr Sicherheit von Fahrradfahrern. Sein Blog war bundesweit bekannt. Das Leben des Mannes endete tragisch.

Er hatte an seinem Fahrrad eine Schaumstoff-Schwimmnudel als Abstandshalter. Das machte Andreas Mandalka im Raum Pforzheim bekannt. Bundesweit machte er sich aber einen Namen, weil er Aktivist für mehr Sicherheit von Radlern im Straßenverkehr war. Auf seinem Blog unter dem Namen „Natenom“ dokumentierte er regelmäßig Informationen, Erlebnisse, Fotos und Videos mit gefährlichen Szenen auf der Straße. Er meldete den Behörden Gefahrenstellen, beseitigte sie auch selbst. Er fuhr mit dem Rad mitten auf der Fahrbahn, wenn er nicht gefährlich überholt werden wollte, forderte vehement die Abstandsregel ein. Und er zeigte andere Verkehrsteilnehmer immer wieder bei der Polizei an.

Am letzten Dienstag im Januar starb der 43-Jährige abends auf einer Landstraße im Enzkreis zwischen den Ortschaften Neuhausen und Schellbronn, nur ein paar Kilometer von seinem Pforzheimer Wohnort entfernt. Das Fahrzeug eines von hinten kommenden 77-jährigen Autofahrers war mit Mandalka, der auf dem Fahrrad die unbeleuchtete, nasse Landstraße befuhr und laut Polizei Warnweste und Helm trug, kollidiert. Mandalka starb noch an der Unfallstelle, die Umstände des Unfalls werden noch untersucht. Bilder des zerbeulten Fahrrads und des Autos mit beschädigter Front und zersplitterter Windschutzscheibe kursieren im Netz. Seitdem tobt ein Deutungskrieg darüber, wer „Natenom“ war.