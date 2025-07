Fahrbahndecke auf A5 hebt sich durch Hitze - Sperrung

Vermutlich durch die große Hitze sind auf der Autobahn 5 in Richtung Heidelberg Schäden an der Fahrbahndecke entstanden. Autofahrer hätten die Autobahnpolizei am Nachmittag darauf hingewiesen, dass sich zwischen Zwingenberg und Bensheim in Südhessen die Fahrbahndecke etwa 20 Zentimeter angehoben habe, teilte die Polizei mit. Ein Auto sei nach derzeitigen Erkenntnissen beim Überfahren der Stelle beschädigt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden durch die hohen Temperaturen entstanden ist. An der Gefahrenstelle verlaufe zudem eine Dehnungsfuge einer Brücke, hieß es. Die Autobahn wurde in Richtung Süden gesperrt. Die Polizei warnte die Autofahrer über eine Rundfunkwarnmeldung und bat sie, ab dem Darmstädter Kreuz auf die parallel verlaufende A 67 in Richtung Süden auszuweichen.

Laut ADAC kann es bei Temperaturen von über 30 Grad auf älteren Autobahnen aus Beton zu Blow-ups kommen. Das sind Aufwölbungen oder Aufbrüche der Fahrbahndecke.