Fahrrad-App der Deutschen Bahn: So sammeln Sie Prämien ein

Für Radfahrer kann sich der Download der "DB Rad+"-App richtig lohnen, denn für gefahrene Kilometer können Prämien abgestaubt werden. So funktioniert es.

Wer im Google Play-Store oder in Apples App-Store unterwegs ist, ist garantiert schon einmal über die DB-Navigator-App gestolpert und hat sie vielleicht für Zugfahrten genutzt. Ein etwas unbekannteres Angebot der Deutschen Bahn ist bislang die App "DB Rad+". Mit dieser kann man gefahrene Fahrrad-Kilometer sammeln und diese gegen Prämien bei teilnehmenden Partnern eintauschen.

Dies funktioniert über die Bezahlen-Funktion in der App. 100 Kilometer ergeben laut der Deutschen Bahn beispielsweise einen DB Reisegutschein. In einem teilnehmenden Mode-Geschäft können 10-15 Prozent Rabatt auf den Einkauf "erradelt" werden, bei einem teilnehmenden Café springen je nach Strecke ein Cappuccino oder ein Espresso heraus.

Fahrrad-App der Deutschen Bahn nutzen und Prämien sammeln

Und so funktioniert's:

DB Rad+ im Play-Store von Google oder unter iOS im App-Store auf das Smartphone laden

Den roten Start-Button betätigen und losradeln

Während der Fahrt wird jetzt das "Guthaben in Kilometern" gezählt

Zählung am Ende der Fahrt beenden

Die App hat derzeit allerdings ein paar Haken. Zum einen zählen nur Kilometer, die in teilnehmenden Städten gefahren wurden. Das sind derzeit gerade einmal 14 in ganz Deutschland, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilt. Kilometer außerhalb des registrierten Stadtgebiets werden - Stand jetzt - nicht mitgezählt.

Auch bei den Prämien gibt es Einschränkungen: So müssen Sie sich immer an die in der App markierten und als Partner registrierten Unternehmen wenden, um ihre Punkte einzutauschen. Immerhin gibt es inzwischen die Möglichkeit, Online-Gutscheine mit den gefahrenen Kilometern abzustauben.

DB Rad+ - Diese Städte aus Bayern sind dabei:

Bamberg

Freising

Schweinfurt

Regensburg

Erlangen

Coburg

Weilheim

Unterhaching

Straubing

Lindau

Bayern stellt damit das Gros der bislang teilnehmenden Städte. Insgesamt machen 14 Städte und Kommunen laut Angaben der Deutschen Bahn bei dem Projekt mit. In Zukunft sollen noch mehr Partner-Kommunen hinzukommen.

