Frau in Limburg bei Autounfall tödlich verletzt

Ein schwerer Autounfall hat in Limburg zu dem Tod einer Frau geführt. Laut Polizei war die 65-Jährige am Mittag mit ihrem Wagen in Richtung Limburger Stadtmitte unterwegs. Dabei kam sie aus bisher ungeklärtem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen ein weiteres Auto. Dann stieß ihr Wagen gegen einen Ampelmast und wurde zuletzt gegen ein weiteres Fahrzeug gedrückt. Die 65-Jährige starb im Krankenhaus.

