Fußgänger an Rastanlage von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf dem Autohof Neuberg in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 57-Jährige von einem Auto erfasst. Dabei erlitt er Kopfverletzungen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern den Angaben zufolge an. Die Polizei sucht Zeugen.

