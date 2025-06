Fußgänger bei Unfall in Frankfurt schwer verletzt

Ein 46 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in Frankfurt schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann am späten Freitagabend eine Straße an einer Ampel überquert, die für Fußgänger rot war, wie die Polizei mitteilte. In der Fahrbahnmitte sei der 46-Jährige von einem Auto seitlich erfasst worden. Er stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

