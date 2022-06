Grünes Licht: Äffle und Pferdle leuchten in Stuttgart bald als Ampel-Figuren

Äffle und Pferdle, die TV-Trickfilmstars des Süddeutschen Rundfunks, sollen von einer Stuttgarter Ampel strahlen. Auch andere Städte ehren so ihre Helden.

Ihre Sketche? Darf man als affig bezeichnen. Ihre Witze? Fliegen so flach wie ein Hufeisen. Und genau dafür lieben die Menschen von Ulm bis Karlsruhe das ungleiche Paar: Äffle und Pferdle. Diese beiden Trickfiguren ließ der Zeichner Armin Lang ab den 60ern gemeinsam im Süddeutschen Rundfunk blödeln. Äffle und Pferdle, das war Nonsens in kurzen Clips, der Pausenfüller im Programm – der sich aber bald zur heißesten Marke des SR mauserte.

Charmant dabei: Diese Tiere reden nicht. Sie schwätzen. Kostprobe? Äffle fährt im Auto an der Tanke vor und fiepst: „Was koschted denn oi Dropfa Benzin?“ Das Pferdle in Tankwart-Latzhose winkt ab: „Ha, nix!“ – „Ha na kosch ma da Tank volldröpfla!“ Wobei wir mit diesem Gag schon an einer heißen, aktuellen Spur wären – die zu einer Ampel in Stuttgart führt.

Äffle und Pferdle bekommen eine Fußgängerampel in Stuttgart

Seit 2016 laufen Fans des Cartoon-Duos Sturm. Denn: In anderen Städten werden TV–Ikonen dieser Klasse doch höchste Ehren zuteil. In Mainz leuchten sogar auf einer Verkehrsampel die ZDF-Mainzelmännchen! Eine Initiative begehrte auf und forderte mit Petition: Stuttgart braucht eine Äffle-und-Pferdle-Ampel!

Es wurde ein langer Kampf: Äffle und Pferdle tanzten im Rathaus bei einem der Bürgermeister vor – der, kein Scherz, Wölfle hieß. Die Debatte ging im Landtagsausschuss weiter. Bis zum Erfolg: Am Arnulf-Klett-Platz nahe Hauptbahnhof darf nun ab 23. Juli das Duo rot-grün leuchten.

In Augsburger gibt es eine Kasperle-Ampel

Da zieht nicht nur der Ostberliner Ampelmann den Hut. In Bremen zieren schon die Stadtmusikanten ein Lichtsignal. In Augsburg regelt ein Puppenkisten-Kasperl den Verkehr. Für Lokalkolorit macht man sich doch gerne zum Kasper, Äffle, H...ampelmännchen.

