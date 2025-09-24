Halb autonom: Neue Technik für Frankfurter U-Bahnen

Ab 2027 könnten U-Bahnen in Frankfurt im Tunnel halb automatisch fahren. Dank neuer Technik sollen die Bahnen permanent mit der Infrastruktur entlang der Strecke kommunizieren. Dadurch könnten sie in deutlich kürzeren Abständen zueinander folgen.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) verspricht sich dadurch bis zu 30 Prozent mehr Kapazität, ohne das Schienennetz zu erweitern. Die VFG investiert mehr als 200 Millionen Euro in das Digitalisierungsprojekt, das in dieser Form weltweit einmalig ist, wie VGF-Geschäftsführer Steffen Geers bei Vorstellung des Projekts sagte.

Erste Testfahrten noch ohne Fahrgäste

Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) erläuterte die Vorteile: Züge könnten in kürzeren Abständen folgen. Die Taktgenauigkeit werde erhöht, Energie eingespart. Die Fahrzeuge verschleißen weniger. Die Bahn beschleunige und bremse sanfter. «Dadurch wird der ÖPNV leistungsfähiger, zuverlässiger, wirtschaftlicher, umweltschonender und sogar komfortabler.»

Frankfurter Besonderheit

Die besondere Herausforderung in Frankfurt: Die U-Bahnen - die eigentlich Stadtbahnen heißen - fahren teils unterirdisch, teils überirdisch. Daher braucht man zwei Systeme:

Zusammen heißt das dann «Digital Train Control System» (DTC). Die VGF sei das erste Verkehrsunternehmen weltweit, das beide Techniken verbindet, sagten Vertreter des Herstellers Siemens Mobility. CBDC habe sich in Städten wie Paris, New York und Singapur bewährt.