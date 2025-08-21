Hessen will Militärtransporte erleichtern

Hessen erleichtert militärische Transporte auf seinen Straßen. Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) unterzeichnete dazu in Wiesbaden eine entsprechende Vereinbarung. Wie das Ministerium mitteilte, sollen militärische Transporte beschleunigt und die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr sowie weiterer Streitkräfte der Nato-Staaten verbessert werden. «Militärische Mobilität ist ein entscheidender Baustein der gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit und Resilienz Europas», erklärte Mansoori.

«Hessen liegt im Herzen Deutschlands und Europas – deshalb ist unser Beitrag besonders relevant.» Mit der neuen Vereinbarung würden bisherige Einzelerlaubnisse durch eine Pauschalerlaubnis für die Durchführung von militärischen Großraum- beziehungsweise Schwertransporten ersetzt. «Das spart Zeit, reduziert Bürokratie und erhöht die Verlässlichkeit im Bündnisfall», ergänzte Mansoori.

Es ist nach Angaben des Ministeriums geplant, dass die Mustervereinbarung von allen Bundesländern und der Autobahn GmbH des Bundes unterzeichnet wird.