Kokain auf Personalausweis: Autofahrer in Erklärungsnöten

Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Hagen den Polizisten einen Personalausweis in die Hand gedrückt, an dem offensichtlich Kokain-Pulver klebte. Als der 29-Jährige nachts in der Innenstadt heraus gewinkt wurde, hatte er eine starke Alkoholfahne, wie die Polizei mitteilte. Er war mit einem Kleinwagen ohne Führerschein unterwegs.

Als er seinen Ausweis zeigte, fiel der Polizei ein weißes Pulver auf, das an der Karte klebte. Einen freiwilligen Drogentest lehnte der junge Mann zwar ab, mit einem Atemalkoholtest war er jedoch einverstanden. Das Gerät zeigte 1,5 Promille an. Das im Familienkreis geliehene Auto war außerdem nicht versichert, wie die Beamten feststellten. Die Polizisten nahmen den Mann zur Blutprobe mit auf die Wache.