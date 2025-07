Auf der Autobahn 81 zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) steht ein Lastwagen in Flammen. Die Autobahn ist in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Wie lange die Sperrung dauern werde, sei bis jetzt nicht absehbar. Ebenso ist laut einer Polizeisprecherin unklar, ob es Verletzte gibt.

Rottweil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freudenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis