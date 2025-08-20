Icon Menü
Verkehr: Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - 130.000 Euro Schaden

Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - 130.000 Euro Schaden

Wegen eines technischen Defekts kommt ein Mann mit seinem Lkw von der Straße ab. Die Feuerwehr muss den Fahrer aus dem Führerhäuschen befreien.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg schwer verletzt worden. Der 66 Jahre alte Fahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Fahrzeug wegen eines technischen Defekts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das Führerhaus fast komplett zerstört worden. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 130.000 Euro. Die betroffene Stelle der Landstraße 3116 war rund acht Stunden voll gesperrt.

