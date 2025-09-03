Lkw-Fahrer fast nonstop von Spanien bis Hessen am Steuer

Die Polizei hat auf der A67 nahe Pfungstadt in Südhessen einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen, der nahezu ohne Ruhepause nonstop von Spanien nach Deutschland gefahren war. Das habe die Kontrolle des Fahrtenschreibers ergeben, teilte das Polizeipräsidium Darmstadt mit. Dies habe «selbst die langjährigen Verkehrsspezialisten der Polizei» in Staunen versetzt. Für die knapp 1500 Kilometer habe der 37-Jährige fast 19 Stunden bei einer maximalen Ruhepause von einer Stunde und 18 Minuten benötigt. Zulässig wäre pro Tag eine Fahrtzeit von höchstens zehn Stunden gewesen.

Auch beim Blick auf die Fahrzeiten der zurückliegenden Wochen habe sich gezeigt, dass der Mann oft deutlich länger am Steuer saß als erlaubt, teilte die Polizei mit. Die Zahl der Verstöße summiere sich auf mehr als 130. Das zusammengerechnete Bußgeld für den Fahrer belief sich demnach auf mehr als 20.000 Euro, das Bußgeld für das Unternehmen lag beim Dreifachen.

Zudem entdeckten die Beamten auch Mängel am Lastwagen.