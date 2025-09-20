Icon Menü
Verkehr: Lkw und Transporter brennen nach Unfall auf A3 aus

Verkehr

Lkw und Transporter brennen nach Unfall auf A3 aus

Nach einem technischen Defekt durchbricht ein Lastwagen auf der Autobahn 3 zum Teil die Mittelleitplanke. Bei den Bergungsarbeiten fängt der Lkw Feuer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Lkw brannte vollständig aus.
    Der Lkw brannte vollständig aus. Foto: Mike Seeboth/dpa

    Ein Lastwagen und ein Transporter sind nach einem Unfall auf der Autobahn 3 im Bereich der Anschlussstelle Kelsterbach vollständig ausgebrannt. Der Fahrer des Transporters sei leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

    Ein technischer Defekt beim Lkw habe dazu geführt, dass das Fahrzeug bei einem Überholmanöver den Transporter touchiert habe und dann teilweise durch die Mittelleitplanke gefahren sei. Laut den Angaben des Sprechers entzündete sich bei den folgenden Bergungsarbeiten eine austretende Flüssigkeit - vermutlich Diesel - und die Feuerwehr musste anrücken.

    Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Fahrer des Transporters leichte Schürfwunden. Der Verkehr auf der A3 in Richtung Würzburg wurde an der Unfallstelle umgeleitet.

