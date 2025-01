Mann rennt mit vier Promille mehrmals auf die Straße

Ein 33-Jähriger ist mit vier Promille mehrmals auf eine Straße in Tuttlingen gerannt und hat versucht, Autos anzuhalten. In der Hand habe der Mann eine Weinflasche gehalten, teilte die Polizei mit. Weil der 33-Jährige durch sein Verhalten sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab dann den Wert von vier Promille. Zuvor hatten laut einem Sprecher mehrere Passanten die Polizei über den Betrunkenen informiert.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tuttlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis