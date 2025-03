Mann wird in Seligenstadt von Auto erfasst - schwer verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Seligenstadt schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der 24-Jährige am Montagabend nach den Rosenmontagsfeierlichkeiten eine Straße überqueren, als das Auto einer 66 Jahre alten Fahrerin ihn erfasste. Die Kollision sei so stark gewesen, dass der junge Mann gegen die Windschutzscheibe prallte und letztlich auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar.

Seligenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis