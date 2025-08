Mehrere Kilometer Stau nach Lkw-Unfall bei Bad Hersfeld

Wegen schwieriger Bergungsarbeiten nach einem Lkw-Unfall kommt es derzeit auf der Autobahn 4 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld zu schweren Verkehrsbehinderungen. Aktuell ist nach Angaben der Autobahnpolizei die Strecke in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt, in der Gegenrichtung ist lediglich ein Fahrstreifen frei. An der Stelle bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

Die Polizei rechnet damit, dass sich die Bergungsarbeiten noch länger hinziehen werden. «Es wird dauern», sagte ein Sprecher. Er riet allen Autofahrern, die Stelle, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.

In den frühen Morgenstunden war ein Lkw vermutlich nach einem Reifenplatzer ins Schlingern geraten und hatte die Mittelleitplanke durchbrochen. Verletzt wurde nach ersten Ermittlungen niemand.