Mit Minister: Polizei kontrolliert E-Scooter in Frankfurt

Rund zwei Wochen nach dem tödlichen E-Scooter-Unfall zweier Zwillingsbrüder will die Polizei heute (15.00) Nutzer dieser Roller in Frankfurt kontrollieren. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) begleitet die Beamten bei ihrem Einsatz in der Stadt, wie das Ministerium mitteilte.

E-Scooter würden in allen hessischen Städten zunehmend genutzt, hieß es, und: «Damit einhergehend stellt die Polizei wiederkehrend verkehrswidriges Verhalten durch die Nutzer fest.» Besonders häufig komme es vor, dass die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen oder dass mehr als nur eine Person das Fahrzeug nutzt. Das ist verboten.

Mehr Unfälle mit E-Scootern

Mit der stärkeren Nutzung steigt auch die Zahl der Unfälle: 2024 wurden in Hessen 1.081 Unfälle mit E-Scootern registriert. Im Jahr 2019 waren es nur sieben.

Anfang Juli waren in Frankfurt 23-jährige Zwillingsbrüder ums Leben gekommen, die nachts zu zweit mit einem E-Scooter auf einem Fahrradweg unterwegs gewesen waren. Ein Auto hatte sie angefahren.