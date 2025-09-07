Icon Menü
Verkehr: Motorradfahrer in Bensheim bei Unfall schwer verletzt

Verkehr

Motorradfahrer in Bensheim bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer kommt von der Straße ab.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. (Archivbild)
    Der Mann kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Ein Motorradfahrer im Landkreis Bergstraße hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Der 48-Jährige sei bei Bensheim aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und im Graben liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu, hieß es. Der Mann kam nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

