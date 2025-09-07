Motorradfahrer in Bensheim bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer im Landkreis Bergstraße hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Der 48-Jährige sei bei Bensheim aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und im Graben liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu, hieß es. Der Mann kam nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.
Verkehr
