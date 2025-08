Nächtliche Sperrung von Tunnel auf der A49

Wegen Wartungsarbeiten wird der Tunnel Frankenhain auf der Autobahn 49 ab Montagabend (4.8.) bis Donnerstagmorgen (7.8.) gesperrt. Von jeweils 20 Uhr bis 5 Uhr morgens ist jeweils eine Durchfahrt durch den Tunnel bei Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) in beiden Richtungen nicht möglich, teilte die Autobahn GmbH mit.

Der Verkehr werde in Richtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Wabern über die U46 und die U42 umgeleitet. In Fahrtrichtung Kassel erfolgt eine Umleitung ab der Anschlussstelle Schwalmstadt über die U81. Am Kreuz A44/A49 Kassel-West, am Kreuz A7/A49 Kassel-Mitte und am Dreieck A49/A5 Ohmtal werde auf die Sperrung hingewiesen und die A7 als Ausweichstrecke empfohlen.

Vollsperrung wegen Wartungsarbeiten

Grund für die Sperrung seien routinemäßige Wartungsarbeiten. «Die Überprüfung und Wartung sind notwendig, um die Sicherheit und einen möglichst reibungslosen Betrieb sicherzustellen», sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH.

Kontrolliert würden etwa Beleuchtungen, Lüftungen, Entwässerungsanlagen und Brandmeldeanlagen. Zusätzlich könnten Reparaturen und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.