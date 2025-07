Neunjähriger bei Fahrradunfall verletzt

Ein neunjähriger Junge ist bei einem Fahrradunfall in Offenbach verletzt worden. Der Junge habe am Mittwochnachmittag einem entgegenkommenden Fahrradfahrer ausweichen müssen und sei dabei gestürzt, teilte die Polizei Offenbach mit. Der andere Fahrradfahrer sei weiter gefahren, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Neunjährige wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht.

