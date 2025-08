Polizei nimmt diese Woche verstärkt Temposünder ins Visier

Auch in Hessen nimmt die Polizei in dieser Woche verstärkt Raser ins Visier. Heute startete die europaweite Kontrollwoche «Speedweek». «Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein für die Gefahren durch zu schnelles Fahren zu schärfen und die Zahl schwerer Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren», wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Überhöhte Geschwindigkeit zähle nach wie vor zu den Hauptunfallursachen.

Die Polizei appellierte an alle Verkehrsteilnehmenden: «Fahren Sie vorausschauend, halten Sie sich an Tempolimits - und helfen Sie mit, unsere Straßen sicherer zu machen.» An der Aktion beteiligen sich mehrere Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie dauert bis zum kommenden Sonntag (10. August).

Temposündern auf der Spur

Es handelt sich um eine europaweit abgestimmte Kontrollwoche des European Roads Policing Networks, eines europäischen Verkehrspolizeinetzwerks. Zweimal im Jahr gibt es eine Aktionswoche, bei der die Polizei in größerem Umfang Temposündern auf der Spur ist.