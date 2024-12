Polizei sucht über Stunden nach Betrunkenem

Ein betrunkener Mann hat die Polizei über mehrere Stunden hinweg beschäftigt. Nach ihm wurde erfolglos in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) und Nattheim (Kreis Heidenheim) gesucht. Gefasst wurde er schließlich woanders - in Heidenheim.

Die erste erfolglose Suche hatte die Ex-Frau des Betrunkenen in Blaustein ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Sie meldete sich am Dienstagabend bei den Beamten und teilte mit, dass ihr 50 Jahre alter Ex-Mann betrunken mit dem Wohnmobil unterwegs sei.

Knapp zwei Stunden später meldete sich eine weitere Frau aus Nattheim. Sie gab an, dass ein Mann sie gebeten habe, ihn zu einer rund 100 Meter entfernten Tankstelle zu fahren. Dies sei ihr den Angaben zufolge komisch vorgekommen. Auch hier verlief die Suche nach dem Mann - selbst mit einem Polizeihubschrauber - erfolglos.

Seiner habhaft wurde die Polizei schließlich in Heidenheim am frühen Morgen. Der Betrunkene hatte dort an einem Privathaus geklingelt und gebeten, dass man ihm ein Taxi bestellt. Das Taxiunternehmen rief aber bei der Polizei an. Als die Beamten kamen, war der 50-Jährige immer noch deutlich betrunken. Wie sich herausstellte, besaß er keinen gültigen Führerschein. Dem Mann wurde Blut abgenommen. Ihn erwartet nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.