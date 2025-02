Ein 74-Jähriger ist von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er habe am Freitagabend eine Straße in Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) überquert, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort konnten die Mediziner nur noch seinen Tod feststellen, so die Polizei.

