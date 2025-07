Sieben Verletzte nach Auffahrunfall auf A5

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 beim mittelhessischen Grünberg (Landkreis Gießen) sind sieben Menschen verletzt worden. Zwei der Insassen der beiden Autos erlitten nach Auffassung eines Notarztes mittelschwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die anderen fünf Menschen seien leicht verletzt worden. Alle sieben wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Autos waren den Angaben zufolge am Mittag hintereinander in Richtung Frankfurt unterwegs. Weil sich auf der linken Spur ein Stau gebildet hatte, seien beide Fahrzeuge gleichzeitig nach rechts ausgewichen, sodass sie gegeneinander prallten. Einsatzkräfte sperrten die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt vorübergehend teilweise. Inzwischen sei die Sperrung aber wieder aufgehoben worden, sagte der Sprecher am Nachmittag.