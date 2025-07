Sommerbaustellen in Hessen: Diese Straßen bleiben dicht

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien starten wieder einige größere Baustellen auf Hessens Straßen. So etwa im Landkreis Fulda: Vom 7. Juli bis Mitte August werde die Bundesstraße 27 in Burghaun erneuert, wofür die Straße etwa zwei Wochen lang voll gesperrt bleibe, teilte die Straßenbaubehörde Hessen Mobil mit. Die Fahrbahnoberfläche der Bundesstraße 62 wird demnach im gleichen Zeitraum in Lahntal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) unter Vollsperrung saniert.

Bis zum Herbst soll sich die Sanierung der Bundesstraße 255 im Lahn-Dill-Kreis hinziehen: Sie wird laut Mitteilung zwischen dem Kreisverkehr bei Driedorf-Hohenroth und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz voll gesperrt. Etwas später beginnen hingegen die Sanierungsarbeiten im Saukopftunnel auf der Bundesstraße 38: Vom 28. Juli bis zum 16. August werde der Tunnel dafür voll gesperrt. Darüber hinaus stehen Arbeiten auf verschiedenen Land- und Kreisstraßen an.

Die Sommerferien sind Hessen Mobil zufolge vor allem deshalb eine beliebte Baustellenzeit, weil insgesamt weniger Verkehr unterwegs ist. Außerdem ist das Wetter meist beständiger und bestimmte Arbeiten können bei warmem und trockenem Wetter schneller durchgeführt werden.